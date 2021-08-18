塔利班政治领袖巴拉达尔回返阿富汗

（早报讯）塔利班政治委员会负责人巴拉达尔已抵达阿富汗，这是他时隔多年首次回返阿富汗，传闻他将出任总统一职。

路透社报道，现年53岁的巴拉达尔（Mullah Baradar）曾担任塔利班已故领袖奥马尔（Mullah Omar）的副手。

俄罗斯卫星通讯社日前引述消息人士称，以巴拉达尔为首的代表团将接管阿富汗总统办公厅，这意味着巴拉达尔或将成为阿富汗的下一任总统。

尽管阿洪扎达是目前塔利班的最高领导人，但他的角色为精神领袖。身为二号人物的巴拉达尔才是塔利班真正的政治领袖，也是最常公开露面的代表人物。

塔利班在上世纪1990年代成立后，巴拉达尔作为关键领导人，负责指挥该组织的战略行动，并掌控塔利班的财务运作，从全球各地获得资金。

外媒指巴拉达尔是塔利班1996年成功夺取政权的“关键缔造者”。在塔利班执政期间，他一直担任军事和行政要职。2001年美国入侵推翻塔利班政权时，巴拉达尔正担任阿富汗国防部副部长一职。

而在塔利班倒台后的20年里，巴拉达尔一直被西方国家认为是该组织关键的军事领导人和“政治操纵者”。

2010年2月，巴拉达尔在巴基斯坦南部城市卡拉奇的一次美巴联合行动中被捕。之后他一直被巴基斯坦政府扣押在狱中。

特朗普担任美国总统期间开始加速推进阿富汗撤军计划。2018年9月21日，作为阿富汗政府与塔利班谈判的条件，特朗普政府施压巴基斯坦释放了巴拉达尔。

回到塔利班后，巴拉达尔重新进入了决策层，并被任命为塔利班驻卡塔尔多哈的“政治委员会”负责人，负责与美国进行谈判。