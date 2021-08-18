马国冠病新增病例再攀新高 达2万2242起

（早报讯）马来西亚冠病疫情继续恶化，今天（8月18日）的新增确诊病例共有2万2242起。这是马国去年初暴发冠病疫情以来最高的单日新增病例记录，也马国单日确诊病例首次超过2.2万起。

卫生总监诺希山今天在社交媒体通报疫情时说，马国的冠病累计确诊病例共有146万6512起。马国的单日病例在7月13日首次超过1万起，目前已经连续36天都超过1万起。马国上次出现1万起以下的单日病例是7月12日的8574起。

马国8月11日至15日连续五天的单日病例都超过2万起，前天与昨天降至1.9万多起，今日再次超过2万起。马国去年以来单日病例最高的几天都出现在8月份。这包括8月12日的2万1668起、8月13日的2万1468起、8月6日的2万零889起、8月11日的2万零780起，以及8月14日的2万零670起。