美国人员被指撤离前销毁大批阿富汗人护照

（早报讯）美国驻喀布尔大使馆外交人员，据报在为全体撤离做准备时，曾清理了使馆内的所有敏感材料，并销毁了一大批阿富汗人的护照。

美国有线新闻网（CNN）周二（8月17日）引述美国众议员安迪·金办公室的消息称，美国驻喀布尔大使馆的签证和护照预约被取消，大使馆持有的护照已被销毁。目前，在阿富汗不可能提供任何进一步的签证服务。美国国务院建议所有等待签证服务的人寻找避难所，等待进一步的指示；在接到通知之前，他们不应前往机场，并应仔细遵守指示。

据报道，目前还不清楚这些护照被销毁的原因，但有可能是有些美国外交官认为，这些护照如果落入塔利班手中会带来危险，护照持有人可能会成为攻击的目标。然而，对于那些迫切想要离开的阿富汗人来说，如果没有护照就会带来很大的麻烦。

美国众议员马林诺夫斯基表示，美国必须想办法核实护照被销毁的阿富汗人的身份。他说：”我们将不得不带走没有护照的人，并用其他方式对他们进行身份核实，比如他们的电话号码。在很多情况下，我们知道他们的联系方式和电话号码，这就是我们识别他们的方式。无论如何，任何勇敢前往机场的阿富汗人都不会想要带着身份证件去那里。”

美国务院发言人普莱斯则表示，美国目前并未对人员已完全撤离的美国驻喀布尔大使馆提供保护，但大使馆所在地区戒备森严。关于销毁阿富汗人护照一事，美国务院没有回应置评请求。