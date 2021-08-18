白宫称大量美军武器落入塔利班手中 特朗普感到愤怒

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文表示，美国向阿富汗政府军提供的武器当中很大一部分落到了塔利班手中。

据俄罗斯卫星通讯社消息，沙利文周二（8月17日）在白宫举行的新闻发布会上说：“我们并不掌握各种武器的完整信息，但其中很大一部分肯定是落到了塔利班手中。显然，不能指望他们在喀布尔机场将武器归还给我们。”

塔利班近日在社交网站上发布了在多个前美军基地缴获的战利品照片和视频。在昆都士，他们获得数十辆装甲车、一辆T-55中型坦克和一架完好无损的“扫描鹰”无人机；在巴格拉姆空军基地，他们获得数百台特种设备、备件和装置；而在马扎里沙里夫和坎大哈，他们获得数架直升机和轻型攻击机。

报道称，塔利班还缴获了数万件西方国家生产的枪械、成吨弹药、夜视仪、热成像仪、特种设备、制服和防护设备。塔利班在一段宣传片中展示了自己特种部队的装备，宣称不比美国人的装备差。

美国前总统特朗普对美国在撤离阿富汗前没有完全销毁军事装备感到愤怒。特朗普17日在接受福克斯新闻采访时说：“最新的黑鹰直升机，现在将由俄罗斯和其他任何人进行研究，因为这是世界上最好的技术。”

据年度出版的《军力对比》公报，阿富汗政府军拥有40辆T-55和T-62中型坦克、640辆MSFV装甲运兵车、200辆MaxxPro装甲车和数千辆“悍马”装甲车。政府军还拥有相当多的火炮。

报道称，阿富汗政府空军共有22架EMB-314“超级巨嘴鸟”轻型攻击机、4架C-130“大力士”运输机、24架“赛斯纳”208轻型飞机和18架PC-12涡轮螺旋桨飞机；陆军航空兵拥有6架米-35攻击直升机、76架米-17军事运输机、41架MD-530F轻型直升机和多达30架UH-60A“黑鹰”直升机。