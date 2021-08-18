塔利班：媒体能有言论自由 “但不可对我们不利”

（早报讯）塔利班主要发言人穆贾希德说，塔利班承诺尊重媒体，保证私人媒体可以继续保持自由和独立，与媒体人的人身安全；只要不违反伊斯兰的文化与法律框架，都有媒体自由，但媒体也不应该“对我们不利”。

穆贾希德周二（8月17日）在记者会透过翻译人员表示，塔利班将与媒体保持联系，媒体将自由运营，但塔利班不会允许任何人在阿富汗散布种族和民族仇视。

塔利班也将允许女性在新的框架下工作和学习，承诺在伊斯兰教法系统下保障女性的权利，”将和我们并肩工作”、”不会有歧视”。

穆贾希德也表示，阿富汗将停止生产毒品；从现在开始，谁也不能参加毒品走私，阿富汗将成为没有毒品的国家。为实现这一目标，阿富汗需要国际援助，以确保民众能够种植其他作物。

据悉，原本身处多哈谈判的塔利班政治委员会负责人巴拉达尔，已返抵阿富汗坎大哈，有消息称他可能成为实际新领导人。

被问及塔利班领导人何时会进入喀布尔时，穆贾希德表示这取决于未来局势的发展，他们可能需要“一些时间”才能入城并参与组建未来政府的讨论。包括前总统卡尔扎伊和民族和解委员会主席阿卜杜拉在内的政治派别领导人也将参与讨论。

据报道，卡尔扎伊和数位政治领袖将前往多哈，与塔利班代表商讨未来的政府架构。阿富汗第一副总统萨利赫，以及阿富汗已故民族英雄军事领袖马苏德的儿子，则前往马苏德家乡、东北部潘杰希尔省，计划持续对抗塔利班。萨利赫重申依宪法，他是合法代总统。