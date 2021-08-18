巫统：东姑拉沙里并未签名支持依斯迈沙比里

（早报讯）巫统证实，共有114名国会议员签名支持巫统副主席及前副首相依斯迈沙比里出任新首相。这是因为巫统38名国会议员中，元老东姑拉沙里并未支持依斯迈沙比里。

巫统最高理事查希迪告诉《星洲日报》，唯一没有支持依斯迈沙比里的巫统议员，就是吉兰丹话望生区国会议员东姑拉沙里。他说，虽然如此，依斯迈沙比里依然获得114名国会议员支持，其支持者数目已超过国会半数议员，也超过宪法规定出任首相的门槛。

马国国会下议院原有222名议员，但国盟与希盟各有一名议员去世后，两席悬空而剩下220人。根据宪法，首相必须获得下议院至少五成议员支持，即111人。

查希迪也是巫统巴东勿刹区国会议员。他昨晚出席巫统主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山及依斯迈沙比里与全体巫统及国阵国会议员的会议。

查希迪告诉《马来西亚前锋报》：“对我而言，（一人不支持）无关大局。毕竟昨晚我们已经同意支持依斯迈沙比里成为首相。是的，所有巫统国会议员都签署法定宣誓书，一致支持依斯迈沙比里成为新首相人选，所有人都签名了。”

看守首相慕尤丁领导的国盟较早前表明，国盟唯一支持的首相人选是依斯迈沙比里。国盟政府倒台前共获得100名国会议员支持，原本加上巫统主席阿末扎希派系的15名议员，依斯迈沙比里预计将获得115名国会议员支持。如今少了东姑拉沙里，支持依斯迈沙比里的国会议员剩下114名。