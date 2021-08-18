欧盟外长：短期内不承认塔利班新政府

（早报讯）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利17日表示，塔利班已经赢得了战争，因此欧盟必须与塔利班展开对话。但他同时强调，欧盟短时间内不会承认塔利班的新政府。

博雷利说：“我们不得不与当前执掌喀布尔的政府取得联系，不管他们到底是谁。这是为了避免人道主义危机和潜在的难民危机。这次对话还将集中讨论如何防止外国恐怖分子出现在阿富汗。”

博雷利称，欧盟当局将在“保持警惕”的情况下与阿富汗当局打交道，幷将持续关注阿富汗的女性和儿童权利问题。他还呼吁塔利班履行自己对保护民众及其财产的承诺。

不过，博雷利强调，与塔利班开展对话，幷不代表欧盟会在短时间内正式承认塔利班的新政府。这位欧盟外交政策负责人宣称，欧盟将与塔利班讨论各方面的问题，幷利用“欧盟的影响力”提出相应的条件。

塔利班新闻发言人穆贾希德17日在喀布尔举行了首次记者会。穆贾希德向外界表示，塔利班寻求建立一个包容性的伊斯兰政府，不会采取报复行动。他同时承诺，在新的体系下女性将非常活跃，不会有歧视。

另外，17日晚，英国首相约翰逊与美国总统拜登就阿富汗当前局势通电话。

根据英国首相府发表的声明，两国领导人认为，国际社会需要团结一致，防止阿富汗发生人道主义危机。两国将在未来几周内继续合作从阿富汗撤离相关人员。