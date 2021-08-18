阿富汗一妇女没穿遮面罩袍 遭塔利班击毙

（早报讯）在阿富汗民兵组织塔利班保证，将筹组充满包容性的新政府，欢迎女性加入之际，旗下成员周二（8月17日）却因一名妇女没有穿名为“波卡”（burqa）的从头到脚式罩袍，而将她击毙。

《纽约邮报》和福克斯新闻17日报道，一张照片显示，塔喀省（Takhar）一名妇女出现在公共场合时，因没有戴遮脸的头巾而被击毙，躺在血泊中，而她的亲人就在身旁。

塔利班在1996年至2001年间执政时，不仅关闭了女校，也禁止妇女工作。不过，塔利班主要发言人穆贾希德周二在喀布尔举行第一场记者会时，却承诺要和其他国家保持和平关系，在伊斯兰教法架构下尊重女权，并且不会报复前军警和西方支持的前政府成员。

穆贾希德说，女权将获得尊重，她们可以工作和读书，并在社会活跃，不过他也强调，这一切必须“在伊斯兰教法架构下”。

塔利班周二誓言不会干扰美国领导的撤离行动，但报道称，他们控制着哈米德卡尔扎伊国际机场（Hamid Karzai International Airport）的入口，并攻击那些试图逃离的民众。美国国务院在阿富汗的一名前承包商说，有些老弱妇孺根本走不动，情况很糟。

他认为，起码有1万人跑去机场，但塔利班却动手打人。而录影显示，塔利班在喀布尔其他地方巡逻，到了活跃分子和政府工作人员的住所附近时，就不断开枪。此外，他们还四处搜寻那些曾帮助美国的人。