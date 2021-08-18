喀布尔机场发生踩踏事件至少17人受伤

（早报讯）路透社18日援引北约安全官员的话报道称，喀布尔机场一个入口处当天发生踩踏事件，至少17人受伤。

与此同时，阿富汗平民聚集在机场外，试图在塔利班15日控制喀布尔后逃离该国。该官员补充说，这些人被告知，除非他们有护照和旅行签证，否则不要到达机场。

该官员还称没有听到任何关于塔利班在机场外实施暴力的消息。

美国五角大楼发言人柯比17日在记者会上说，美军指挥官与塔利班方面在喀布尔正保持沟通。美军联合参谋部官员汉克·泰勒说，超过4000名美军即将部署到位以支持人员撤离，美军与塔利班目前未出现敌对行为，喀布尔机场处于安全状态，每天将有5000至9000人撤出。美国国家安全顾问沙利文17日说，塔利班已告知美方将为平民前往喀布尔机场提供安全通行。

美军中央司令部司令麦肯齐17日发表声明称，当天他与负责喀布尔机场安全的美军指挥官进行沟通，幷评估了机场的局势。“目前，喀布尔机场是安全的，幷在目视飞行规则下向民用航班开放。”

麦肯齐说，他15日在多哈与塔利班高级领导人会晤，幷警告对方不要干涉美方的撤离行动，幷明确表示，“任何攻击都将遭到压倒性的打击”。

麦肯齐指出，保护美国和盟国人员是首要任务，美军将采取一切必要行动，确保安全有序撤离。