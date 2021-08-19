印尼人口流动性达疫情前水平 世卫促当局采取行动

（早报讯）目前正对抗严峻冠病疫情的印度尼西亚一些地区零售和娱乐场所人口流动性达到大流行前水平。世界卫生组织敦促印尼当局采取行动，阻止冠状病毒的传播。

路透社报道，严峻疫情使印尼在上个月成为亚洲冠病疫情的震中。当局在爪哇岛和峇厘岛自7月3日实施的“社会活动紧急限制”期限被五次延长至本月23日。

尽管如此，印尼政府对延长期的限制措施进行了放松调整，允许商场和购物中心接纳50%容量顾客，餐厅在25%客容量内开放堂食，宗教场所在50%容量内重新开放。

世卫组织的最新情况报告强调，万丹省、西爪哇省和中爪哇省的“零售和娱乐场所的社会流动性明显增加”。这些省份总共有大约9700万人口居住。零售和娱乐场所是指餐馆、咖啡馆、商场、图书馆、博物馆和主题公园。

世卫组织表示，根据谷歌8月第二周的数据，这些省的流动性达到了2020年2月以来的水平。

世卫在报告中表示，“制定具体计划和采取紧急行动对预测，以及减轻流动性增加对病毒传播和卫生系统能力的影响至关重要。”

在高度传染性德尔塔变体的推动下，印尼上个月的每日病例达到5万6000多起，人口最多的爪哇岛医院缺乏床位和氧气，病人人满为患。

8月18日，印尼每日病例已大幅下降至约1万5000起，但检测率也有所下降，确诊率和死亡人数仍保持在高位。