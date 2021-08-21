GIC参与的英国莫里逊超市收购战已升级

（早报讯）新加坡政府投资公司（GIC）参与的英国目前最引人注目的收购——英国第四大连锁超市集团莫里逊公司（Morrisons）百亿元收购战，如今已进入激烈的拉锯状况。莫里逊的股价周五大受刺激，已涨逾每股收购价水平，显示市场预期竞购炮火不息。

随着美国私募基金克莱顿·杜比利尔与莱斯公司（Clayton, Dubilier & Rice，简称CD&R）调高出价至70亿英镑（130亿新元），并获得莫里逊公司表示将推荐股东接受该献议，GIC参与的由软银（SoftBank）旗下堡垒投资集团（Fortress Investment Group）为首的财团如今已表示正在考虑选项，并呼吁莫里逊公司的股东在财团进一步发布消息之前，不要采取任何行动。

球在堡垒为首的财团这边了。GIC目前持有莫里逊公司约0.21％股权。

自收购莫里逊公司的消息在6月中首次出现至今，莫里逊公司的股价已经飙升60％。在莫里逊公司周四（19日）表示接受CD&R的每股285便士的较高收购价之后，莫里逊公司的股价在周五应声上涨4.2％至291.1便士，显示市场预期堡垒为首的财团在莫里逊公司的股东于10月4日就CD&R的新献议作出决定之前，将提出更高竞价还击。

CD&R在6月中出价5.5亿英镑但因价格太低而被拒绝。堡垒为首的财团后来出价67亿英镑。CD&R如今扳回一局。

莫里逊公司的最大股东英国资产管理公司西尔切斯特（Silchester）、大股东M&G和JO Hambro都拒绝置评。它们之前都曾批评堡垒为首的财团的收购献议。

堡垒为首的财团成员还包括加拿大退休金计划投资局（Canada Pension Plan Investment Board）以及美国科氏工业集团（Koch Industries）的科氏房地产投资公司（Koch Real Estate Investments）。

路透社报道指出，分析师认为，堡垒为首的财团肯定有能力加大火力进攻。问题在于它作出更大投资之后，是否能够在不需要显著脱售资产的情况下取得投资回报。

营业历史达122年之久的莫里逊公司，截至1月底上财年营收176亿英镑，净利1亿8800万英镑。集团有超过11万员工、将近500间店和主要为永久地契的店面房地产，并拥有肉类和鱼加工厂以及自己的拖网渔船。