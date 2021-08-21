默克尔对俄罗斯进行“告别访问”

（早报讯）德国总理默克尔周五（20日）抵达俄罗斯进行工作访问。默克尔当天在与俄总统普京会谈后举行的联合记者会上表示，这是她的“告别访问”。

新华社报道，默克尔当天在莫斯科向无名烈士墓敬献花圈，并与普京进行了近三个小时会谈。双方在会谈后举行的记者会上表示，会谈是建设性的。双方就两国关系、阿富汗局势、乌克兰问题、叙利亚和利比亚局势等热点议题阐述了各自立场。

普京说，阿富汗局势是当天会谈的优先议题之一。他强调，必须停止不负责任的政策，罔顾他国历史、民族和宗教特征而将“外来价值观”强加于人，这种做法“从未成功过”。阿富汗塔利班已宣布“战争结束”，开始建立公共秩序，承诺保障当地居民和外国使团的安全。国际社会应在联合国安理会协调下密切关注这一进程。此外，还应防止恐怖分子伪装成难民渗透到阿富汗邻国。

普京表示，德国是俄罗斯在政治和经济领域的优先伙伴之一。两国多年来建立了良好关系，保持定期接触，坦诚沟通，求同存异。他感谢默克尔在担任德国总理16年间所作出的努力。

默克尔表示，两国关系中有些积极因素值得一提，如“北溪2号”天然气管道项目。她表示，“北溪2号”并非德俄双边项目，而是有多个欧洲国家参与的项目。

默克尔说，阿富汗问题很重要，双方就这一问题交换了意见。为过去20年来在阿富汗与德方合作的人提供帮助并将他们运往德国是目前的一项重点任务。她还就俄反对派人士纳瓦尼、乌克兰问题等阐述了德方立场。

默克尔2005年首次当选德国总理，后三次连任。默克尔于2018年宣布不再参选，将于今年9月下旬德国联邦议院选举后卸任。