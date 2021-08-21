南非开始为所有成年人免费接种冠病疫苗

（早报讯）南非政府周五（20日）开始为18岁至34岁成年人接种冠病疫苗，这意味着从当天起，所有南非成年人都可以免费接种冠病疫苗。

南非冠病疫苗接种计划分多个阶段实施：首批100多万医护人员从今年2月起率先开始接种；60岁及以上老年人和有合并症的人群从5月17日开始接种；50岁及以上民众从7月初开始接种；7月15日起，接种范围扩大到35岁及以上人群。

据南非国家传染病研究所发布的新数据，截至19日该国累计接种冠病疫苗1016万人次；约有460万人完成全部剂量的冠病疫苗接种，约占全国总人口的10%。

目前南非每天约有20万人接种冠病疫苗。为推进接种计划，南非政府不断改进流程，现阶段接受现场登记、注射，不再硬性要求网络预约，并且为所有人免费接种，即使在该国短暂居住的外国人也不例外。

谈到从20日开始为18岁至34岁年成年人接种冠病疫苗，南非卫生部长法赫拉表示，年轻人更习惯在网上预约疫苗接种，这意味着该国的疫苗接种进程会进一步加速。

数据显示，截至8月19日，南非累计冠病确诊病例超过265万起，累计死亡逾7.8万起。法赫拉说，过去一周南非新增确诊病例数再次上升，比前一周增长了18.2%，表明第三波疫情尚未结束。