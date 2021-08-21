美多个亚裔团体促拜登暂停司法部“中国行动计划”

（早报讯）超过20个美国亚裔团体日前联名致信总统拜登，敦促拜登暂停美国司法部正在实施的“中国行动计划”，并对该计划是否基于种族等因素不公平对待亚裔进行独立调查。

这封发表于8月19日的公开信写道，“中国行动计划”表面上声称旨在调查并起诉经济间谍活动和窃取商业机密行为，实际上却“让亚裔美国人、亚裔移民或其他人，尤其是华裔科学家，遭受种族定性、监视和不当起诉”，所谓他们从事经济间谍活动或存在窃取商业机密行为的相关起诉没有证据支持。

信中说，拜登政府应该暂停“中国行动计划”，等待独立调查结果，以确定该计划是否基于种族、族裔或血统而不公平地针对个人。今年7月底，近100名美国会议员敦促司法部长加兰调查其部门涉嫌对亚裔进行种族定性的行为。

新华社报道，所谓“中国行动计划”由美国司法部于2018年正式启动，宣称旨在调查被认为威胁美国国家安全的商业机密窃取和经济间谍活动。该计划广受诟病，在与之相关的多起案件中，亚裔美国人等群体受到了错误的犯罪指控。

另据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的报告披露，该计划甚至对诉讼数量有硬性要求，指示美国94个地区司法部门每年至少提出一至两起针对中国的诉讼。

该公开信还对拜登政府指示情报部门进行冠病病毒溯源调查表达强烈担忧，敦促拜登“加大力度”打击反亚裔仇恨犯罪和暴力事件。

信中表示，冠病病毒源于自然是大多数科学家的共识。所谓冠病病毒源于中国实验室的假说在美国被用来制造出一系列阴谋论，而政客们以这些阴谋论为武器抹黑亚裔美国人，使后者成为冠病疫情的替罪羊。

白宫5月26日发布声明称，拜登要求美国情报部门“加大力度”调查新冠病毒源头，并于90天内提交调查报告。