古巴再批准两款自主研发冠病疫苗紧急使用

（早报讯） 古巴药品监管机构20日宣布批准该国自主研发的两款冠状病毒疫苗“主权02”和“主权Plus”投入紧急使用。这两款疫苗获得紧急使用许可后可用于国内大规模接种，并可向他国出口。

古巴国家药品、设备和医疗器械控制中心当天在其网站上称，该机构在对“主权02”（Soberana 02）和“主权Plus”（Soberana Plus）进行严格评估后，认为这两款疫苗满足质量、安全性和有效性方面要求，因此授予这两款疫苗紧急使用许可。

新华社报道，“主权02”和“主权Plus”疫苗由古巴芬利疫苗研究所研发，目前适用于19岁以上人群接种。

据该研究所此前公布信息，“主权02”和“主权Plus”均为蛋白质亚基疫苗，共需接种三剂，第一和第二剂为“主权02”（Soberana Plus），第三剂为加强剂“主权Plus”，相邻两剂之间的接种间隔为28天。该接种方案的Ⅲ期临床试验结果显示这两款疫苗预防有症状感染的有效率为91.2%。

目前，这两款疫苗针对3岁至18岁的志愿者的临床试验正在进行中，以期向儿童和青少年扩大紧急使用范围。

7月9日，古巴首款自主研发疫苗“阿夫达拉”获批国内紧急使用。这也是拉美国家首款获紧急使用许可的自主研发疫苗。

古巴目前疫情形势仍较为严峻。古巴公共卫生部20日发布数据显示，该国较前一日新增确诊病例9764例，累计确诊564011例；新增死亡病例78例，累计死亡4397例；截至18日，古巴已有308万人完成本土疫苗接种，约占总人口的27.5%。