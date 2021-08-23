消息：英国拟推动G7向塔利班实施制裁

消息人士告诉路透社，英国计划在七国集团（G7）领导人峰会上提议，向塔利班武装组织实施制裁。

G7领导人将在周二（8月24日）举行视讯峰会，就阿富汗危机进行磋商。七国集团成员包括英国、美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本。英国是今年的轮值主席国。

路透社引述一名匿名英国政府官员和一名西方外交官员的话说，英国政府认为，如果塔利班违反人权并允许阿富汗领土作为武装分子的避风港，G7应考虑对其进行经济制裁并停止提供援助。

美国总统拜登星期天告诉记者，塔利班并没有对控制喀布尔机场的美军采取任何行动，并指塔利班在很大程度上兑现了让阿富汗境内的美国人安全抵达喀布尔机场的承诺。

当被问及如果塔利班涉及违反人权行为，他是否会支持英国推动的制裁行动，拜登说：“答案是肯定的。这取决于他们的行为。”

英国首相约翰逊星期天在推特上说：“至关重要的是，国际社会必须共同努力确保人员安全撤离，以防止一场人道危机，并支持阿富汗人民保住过去20年取得的成果。”

属强硬伊斯兰组织的塔利班8月15日攻占阿富汗首都喀布尔，重夺该国控制权，大批外国人员和阿富汗人急欲出逃，喀布尔机场局势混乱紧张，美国及其西方盟国处理阿富汗危机方面面临越来越多批评。

美国已临时派遣数千名美军试图保护喀布尔机场，撤离美国公民以及曾替美国政府工作的阿富汗人，并已设定了8月31日为用飞机撤离人员的最后期限。

然而包括英国在内的美国盟友表示，他们将支持延长撤离的最后期限，这可能是周二G7首脑峰会的主要探讨课题。