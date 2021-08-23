密西西比民众服牲畜药抗疫 美食药局警告可造成严重伤害

在美国冠病疫情严重的密西西比州，许多民众试图通过服用一种牲畜药物来预防或治疗冠病，美国食品与药物管理局（FDA）为此发出措辞强硬的警告。

彭博社报道，这种药物名为伊维菌素片（Ivermectin），主要用于治疗牲畜的寄生虫问题。

美国食药局8月21日发布了一项极不寻常的警告说：“你们不是马，你们不是牛。拜托你们停止使用这种药。”

密州卫生部在此前一天发布警告说，密州中毒控制中心近期接获的求救电话，超过70%都是因为服了伊维菌素片。这种药可在当地牲畜用品中心购买。

密州卫生官员多布斯早前表示，他知道有一人因为服了伊维菌素片而入院，他还接获许多报告，指人们服用伊维菌素片作为“预防措施”。

多布斯说：“这是很疯狂的行为。请大家不要服用。”

美国食药局说，伊维菌素片不是抗病毒药物，并指大量服用这种药物是危险的，会造成严重伤害。

食药局强调，伊维菌素片主要用于动物。当局只批准人们在出现因寄生虫引发的两种疾病时，可服用小剂量的伊维菌素片。

密州的人均冠病确诊率为全美最高，而其冠病疫苗接种率为全美最低。

不过，密州近期的冠病疫苗接种率有所上升。根据彭博社的疫苗追踪统计，密州已至少接种一剂冠病疫苗者目前为45.1%，全国平均接种率则为60.5%。