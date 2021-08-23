无政党可赢多数 马哈迪：议员撤回支持政府就垮台 

马来西亚前首相马哈迪说，任何政党或联盟都难以在下届大选中获得绝对多数，这将导致马国出现一个不稳定的政府。

马哈迪接受“透视大马”访问时指出，一旦有国会议员退出支持，政府就可能垮台。他说，这是因为有太多政党竞争，会出现许多多角战，最终各政党可能只能赢得20到30个席位。

马哈迪举例说：“一个选区会有四、五名候选人。人们很难选择。获胜者不会获得多数票，每个政党也不会有足够的席位组建政府。”

马哈迪也是浮罗交怡国会议员，他坦言，每个政党赢得的席位都会很少，这将促使各党寻找其他政党合作组建政府。

马哈迪表示，主要问题是没有一个政党会获得多数席位，这将衍生许多问题。

“如果一个政党有五名议员，这些议员撤回支持，政府就会垮台。因此，未来我们将看到一个非常不稳定的政府，国家将很难发展。”

2020年希盟政府就在土族团结党撤回支持后倒台。

随后，土团党领袖慕尤丁与在上次大选中败选的巫统和伊斯兰党等联手组建国盟政府。但国盟在议会只拥有微弱优势。而在15名巫统下议院议员撤回支持后，慕尤丁也因失去多数支持而下台。

叛变的巫统下议院议员随后转向支持在慕尤丁内阁担任副首相的巫统副主席依斯迈沙比里，使他获得简单多数支持。

依斯迈沙比里刚在上周六宣誓就职，成为马国的第九任首相。