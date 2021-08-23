拜登坚定承诺让美国公民和陷入风险的阿富汗人安全撤离

美国总统拜登说，美国“坚定不移地承诺”，会让美国公民和陷入风险的阿富汗人安全离开阿富汗。

路透社报道，拜登星期天（22日）在白宫的简报会上说：“我要强调，无论在什么时候启动，从喀布尔撤离大量人员都会是一个艰难和痛苦的过程。”

拜登说：“我们还有大量的工作，很多事情可能会出差错。”

他表示，已指示国务院通过电话、电邮及其他方法，与仍滞留在阿富汗境内的美国人取得联系，告诉他们美国政府计划把他们接到机场。

拜登说：“我们正在执行一项把美国人分组安全转移到机场范围的计划。基于安全理由，我不会说明详情……但我还是要再强调一次，所有希望回国的美国人都不会被丢下。”

另外，拜登也表示，西方国家的阿富汗籍盟友，以及阿富汗的弱势群体包括女性民运人士和记者将会获得协助。

对于记者询问美国是否会延长美军于8月31日撤离阿富汗的期限，拜登表明他希望无须延长，但美国政府将会就形势变化进行讨论。

他也承诺，所有撤离的阿富汗盟友在其他国家的基地接受筛检后，将在美国安顿下来。

美国星期天也罕见地寻求美国六家商业航空公司的帮忙，出动18架飞机运送从阿富汗撤离的人员。美国上一回动用民航机疏散人员是在2003年的伊拉克战争。