美国完全批准辉瑞疫苗使用授权用于16岁及以上者

（早报讯）美国食品与药物管理局（FDA）周一（23日）完全批准美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司BioNTech联合研发的冠病疫苗的使用授权。这是第一款正式获批在美国使用的冠病疫苗。

路透社报道，美国药管局说，辉瑞疫苗完全获批后将以Comirnaty作为商标名称进行销售，用于16岁及以上人群预防冠病病毒引发的疾病。

美国药管局代局长伍德科克发表声明说，辉瑞疫苗可继续在紧急使用授权下使用，包括用于12岁至15岁人群接种以及用于某些免疫功能低下者接种第三剂冠病疫苗。

美国总统拜登说，美国药管局这项决定是“抗击冠病大流行的重要一刻”，并敦促更多私人企业规定员工必须接种冠病疫苗。

美国国防部表示，它正准备让美国军事人员强制接种冠病疫苗，而美国卫生官员预计药管局的决定将促使更多州和地方政府以及私人雇主也这么做。

2020年12月11日，美国药管局批准辉瑞- BioNTech冠病疫苗的紧急使用授权申请，允许该疫苗用于16岁及以上人群。今年5月，美国药管局扩大该疫苗的紧急使用授权范围，可紧急使用于12岁至15岁人群。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，截至8月22日，51.5%的美国人口已完成冠病疫苗接种。