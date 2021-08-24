消息指拜登考虑推迟撤军期限 塔利班：8月31日是不可逾越红线

（早报讯）消息人士透露，美国总统拜登预计将在24小时内决定是否将美国在阿富汗的撤军期限推迟，以便给予国防部更多时间安全撤离更多美国人和他们的盟友。但塔利班警告说，西方盟军8月31日的撤军期限是不可逾越的“红线”。

路透社报道，一名美国官员周一（23日）表示，拜登还没有做最后决定，但一些白宫顾问基于安全理由反对推迟撤军期限。

他说，拜登可能会在周二举行的七国集团（G7）领导人视讯峰会宣布他的决定。

目前仍有数以千计的阿富汗人和外国人员聚集在喀布尔机场，希望能够尽快离开塔利班控制的阿富汗。

除了要撤离大批美国人、盟国公民以及与美军合作的阿富汗人，五角大楼官员表示，要把在阿富汗执行空中撤离行动的6000名美军接回国也需要一段时间。

此前，两名美国官员表示，美国预计会在8月31日之后继续进行撤离行动。国务院一名高级官员向记者表示，美国政府对面临风险的阿富汗人所作承诺“不会在8月31日终止”。

不过，塔利班发言人沙欣接受英国天空新闻台访问时说，美国和英国不会获得更多撤军时间，并指8月31日“是一条红线”。

沙欣说，拜登已宣布，美国将在8月31日撤出所有军队。即使外国部队要求更多时间进行撤离，我们也不会答应。