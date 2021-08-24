马国冠病疫情加剧全球车用晶片短缺问题

（早报讯）马来西亚冠病疫情持续恶化，英飞凌与意法半导体等全球主要车用晶片企业都被迫关闭在当地的工厂，这势必加剧几个月来一直困扰全球汽车制造商的车用晶片短缺问题。

据彭博社报道，马国向来在全球半导体技术供应链方面的重要性不如台湾、韩国或日本，但马国近年来也成为全球晶片测试和封装的中心。全球著名晶片企业如德国的英飞凌（Infineon）与荷兰的恩智浦半导体（NXP）和瑞士的意法半导体（STMicroelectronics）都已在马国设厂。

不过，马国冠病疫情去年以来不断恶化，单日病例从去年6月的约5000起，激增至目前超过2万起。这影响了半导体等所有厂商希望政府放宽防疫管制及恢复所有产能的计划。

据目前的做法，厂家一旦有工人感染冠病，就必须强制关闭两周消毒整顿，加上最近还有传染性更强的德尔塔变种病毒，这些都对半导体企业的营运造成严重影响。

马国疫情及防疫措施造成意法半导体和英飞凌都不得暂时关闭工厂，并就此向政府报备。英飞凌预计，它在马国工厂停工将造成数千万美损失，生产放缓也影响英飞凌的车厂客户。

日产汽车公司和通用汽车公司近来都警告，马国的疫情与防疫措施加剧汽车组件短缺问题。日产由于车用晶片短缺，本月关闭在美国田纳西州士麦那工厂的生产线两周。福特汽车上周说，马国冠病疫情导致半导体组件短缺，导致福特不得不让它在美国的一家工厂暂时停止生产广受欢迎的F-150皮卡。