消息：依斯迈已将内阁名单呈交马国元首

（早报讯）消息人士透露，马来西亚新首相依斯迈沙比里今天（8月24日）已将内阁名单呈交国家元首阿都拉，并预计明天入宫觐见元首，以便寻求元首御准这份名单。各方特别关注新内阁的副首相人选。

消息人士告诉《东方日报》，副首相由土著团结党代表出任已经没有悬念，目前尚未确定的是由土团党总秘书韩沙再努丁，或是土团党最高理事阿兹敏出任这个职位。

消息人士说，土团党昨日其实已推举阿兹敏出任副首相，不过巫统方面则不同意。由于巫统较愿意接受韩沙再努丁，因此依斯迈沙比里为了同时安抚巫统和土团党而决定由韩沙再努丁出任副首相。

《星洲日报》掌握的消息也显示，韩沙再努丁将出任副首相，阿兹敏则继续担任国际贸易及工业部长。

不过，“当今大马”引述土团党亲阿兹敏的消息人士表示，阿兹敏“很可能”出任副首相。另外三名匿名的巫统最高理事也指阿兹敏将出线。

两名分别来自巫统内部两大派系的消息人声称，阿兹敏威胁若无法得到副首相职位，就将撤回对依斯迈沙比里的支持。不过，阿兹敏阵营的一名国会议员否认阿兹敏为了争取副首相职位而威胁依斯迈沙比里。

依斯迈沙比里获得114名国会议员支持后，在8月21日宣誓就任马国第9任首相后。阿兹敏派系约有10名议员，他们撤回支持将造成新政府垮台。