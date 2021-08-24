哈里斯出访行程延迟 因目的地河内发生“异常健康事件”

（早报讯）美国副总统哈里斯周二（24日）晚上离开新加坡，比原定时间晚了超过三个小时，美国国务院表示，这是因为担心目的地河内的“异常健康事件”。

美国政府经常以“异常健康事件”来描述“哈瓦那综合征”（Havana Syndrome），这是一种具有头晕、恶心、偏头痛和记忆力减退等症状的病症，之所以这样命名是因为2016年美国驻古巴大使馆的美国官员首次报告了这一情况。

美国驻越南大使馆发表声明说：“副总统办公室被告知最近在越南河内可能发生的异常健康事件报告。”

声明说“经过仔细评估，决定继续副总统的行程”，但没有详细说明。

美国全国广播公司（NBC）记者莱德曼发推文说，在周末发生“哈瓦那综合征”事件后，至少有两名驻越南河内的美国人员将被送出国境。他说，美国高级官员说，在哈里斯抵达越南的几个小时前，美国工作人员告知事件涉及奇怪的声音。

哈里斯原计划于下午4时离开新加坡，前往东南亚行程的第二站越南。下午约3时30分，随行记者准备从巴耶利峇空军基地启程，却突然被告知返回香格里拉酒店。哈里斯的飞机最终于晚上7时30分左右起飞。

虽然美国总统和副总统的行程常常会晚于计划时间，但是这样的推迟属罕见。

哈里斯的发言人拒绝对延迟的原因发表评论。

美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）说，大约200名美国官员和亲属因“哈瓦那综合征”而患病，其中包括大约100名中情局官员和家属。他说，美国国家科学院一个工作小组去年12月发现，这个综合征可能是由“定向能量”（directed energy）造成的。

伯恩斯说，这个综合征“极有可能”是人为造成的，而俄罗斯可能是幕后黑手，但在进一步调查之前，他不会作出明确的结论。俄罗斯否认参与其中。