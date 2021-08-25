袭击风险升高 拜登拟8月31日让美军撤离阿富汗

美国总统拜登说，由于塔利班发动袭击的威胁越来越大，美国从阿富汗撤军的行动必须在本月底期限内完成。不过，他为延长撤军期限预留余地。

路透社和英国广播公司（BBC）综合报道，拜登周二（8月24日）参加七国集团（G7）领导人视讯会议后表示，让美军在8月31日后继续留在阿富汗，遭伊斯兰武装袭击的风险会上升。

不过，拜登也要求五角大楼和国务院制定延长撤军期限的权变对策，以便在必要时派上用场。

白宫说，拜登当天告诉G7成员英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本的领导人，在8月31日完成撤离美国公民、盟国公民和阿富汗盟友的行动，取决于塔利班继续与西方国家保持合作，包括允许撤离人员继续使用通往喀布尔机场的通道。

拜登还表示，美国部队在阿富汗领土停留的每一天都会给美军带来额外的风险。

另据两名美国官员，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯周一与塔利班领导人巴拉达尔在喀布尔进行会晤，就塔利班出人意料迅速接管阿富汗后出现的混乱局面进行讨论。

另有三名美国官员说，拜登将遵循五角大楼的建议，在塔利班允许美国完成撤离行动的前提下，在8月31日让所有美军离开阿富汗。

要求不具名的两名美国官员则表示，当局越来越担心喀布尔机场会发生自杀式炸弹袭击。目前喀布尔机场依然聚集了大量急于离开阿富汗的外国公民和阿富汗人。

塔利班发言人穆贾希德早前在一场记者会上说，阿富汗公民不应前往喀布尔机场或试图离开阿富汗。他也表示，基于安全理由，阿富汗的女性雇员目前应该留在家中。