日本福岛核污染水将从海底隧道排至近海

日本放送协会（NHK）周二（8月24日）报道，日本政府和东京电力公司已决定通过海底隧道将福岛第一核电站的核污染水排放至近海。福岛县渔业协同组合联合会对此表示“坚决反对”。

新华社引述该报道说，日本政府和东电研究过两种核污染水排放方案，一是通过海底隧道排放至距离核电站1公里左右的近海，二是直接从沿岸排放。

相关人士透露，日本政府与东电已决定采用通过海底隧道排放至近海方案，理由是这种排放方式更易让核污染水在海洋扩散。

福岛县渔业协同组合联合会负责人周二表示，该联合会“坚决反对将核污染水排放到海洋的立场没有改变”。

日本全国渔业协同组合联合会会长岸宏同日发表声明说，该组织已要求日本政府对核污染水排放入海方案进行负责任的说明，但至今没有得到具体答复。

NHK指出，由于开凿海底隧道需要稳定的地下岩层，东电决定于9月开始对相关海底状况进行磁力勘探，之后实施钻探调查以确认地质结构。东电还将在9月向日本原子能规制委员会提交实施该计划的申请。

受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁。截至今年3月，包括为冷却这些堆芯而注入的水和周边不断汇入的地下水、雨水，该核电站内已产生125万吨核污染水，且仍在继续增加。

日本政府今年4月决定，将核污染水经过滤、稀释后排放入海，排放将于约两年后开始，预计将持续20年至30年，直至废堆工作完成。

日本福岛核污染水排海事关全球海洋生态环境安全，事关各国人民生命健康，国际社会普遍对日方此举可能带来的影响表示强烈担忧，以福岛县为首的日本各地渔业从业者也一直强烈反对。