美完成接种者“突破”感染病例上升 但疫苗仍有助预防重症

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）周二（24日）发布的每周死亡与疾病报告显示，发生在完成冠病疫苗接种者身上的“突破”感染病例有所上升。不过，冠病疫苗确实有助保护人们避免出现重症情况。

路透社报道，美国官员表示，洛杉矶县居民中约25%感染了严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病原始毒株）的人，在5月至7月25日期间已完成冠病疫苗接种。当时是更具传染性的变种冠病病毒包括德尔塔变种病毒的肆虐时期。

CDC正根据洛杉矶县研究等不同群组的数据来判断美国人是否需要接种第三剂冠病疫苗以增强免疫力。美国政府科学家已在上周制定了一项从9月20日开始施打加强剂的策略，仍在等待美国食品与药物管理局（FDA）的审批。

周二发布的新数据涉及洛杉矶县16岁及以上居民中出现的超过4万3000起确诊病例。其中1万零895起（25.3%）已完成冠病疫苗接种，1413起（3.3%）局部接种了冠病疫苗，而3万零801起（71.4%）是没有接种冠病疫苗的人。

数据也显示，3.2%已完成冠病疫苗接种的冠病患者需要住院，但其中只有0.05%进入加护病房，只有0.25%需要使用呼吸机。

没有接种冠病疫苗的患者方面，7.5%需要住院，1.5%进入加护病房，0.5%需要使用呼吸机。

除了洛杉矶县的数据，美国CDC周二还发布了对医护人员进行的HEROES研究的更新报告。该研究显示，在八个暴发疫情的州属，前线医护人员的冠病疫苗有效性显著下降。

在德尔塔变种病毒肆虐期间开展的研究结果显示，冠病疫苗的有效性降低至66%，比德尔塔变种病毒出现前91%的有效性低了许多。