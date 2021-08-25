媒体指美国冠病溯源报告未有定论 白宫暂未置评

（早报讯）美国总统拜登据信周二（24日）阅读了情报部门提交的冠病溯源调查报告。有报道指这份机密报告没有对最早在中国发现的2019冠状病毒究竟是自然界生成还是实验室泄漏的问题作出最终结论。

美国之音说，拜登今年5月向美国情报机构发出命令，在90天内拿出一个可信的研究报告，确认祸及全球的冠病大流行究竟是源自中国一个实验室，还是从动物例如蝙蝠传播到人类。

周二是提交该报告的最后一天。白宫尚未就报告内容发表评论。

白宫新闻秘书普萨基周一表示，冠病溯源调查预计会在90天期限前完成。不过非机密版本还需要几天时间才能向公众发布。

在周二的白宫例行记者会上，普萨基没有主动提到拜登是否看过这份报告，也没有记者就这个问题提问。

不过，据《华盛顿邮报》，两名熟悉这一事项的美国官员说，拜登周二收到了报告，报告未能对冠病源头下定论。

路透社周二早前引述美国三名政府官员和一名熟悉相关调查的人士的话说，由于中国政府的阻挠，他们不期待美国情报部门的这项90天调查会得出坚实的结论。

中国政府一直反对把冠病溯源问题“政治化”，并抨击美国在病毒溯源问题上采取的任何行动。

中国外交部发言人汪文斌周一说：“美方一再声称冠病是从实验室泄漏出去的，但事实上，最应当调查的正是美方自己。”

同一天，央视新闻说：“虽然美国的新增冠病确诊病例还在不断打破纪录，但糟糕的抗疫局面却似乎丝毫没有影响其‘甩锅’中国的念头。”

人民日报称，“美国情报部门主导的所谓病毒溯源，与科学无关。”

最早在中国武汉发现的冠病病毒自2020年初暴发以来，已在全球夺走超过400万条人命。