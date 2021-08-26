布林肯：目前约有1500名美国公民在阿富汗

美国国务卿布林肯说，目前仍有大约1500名美国公民在阿富汗，美国政府正在努力与他们联系，或者已经给他们指示如何前往喀布尔机场。

布林肯周三（8月25日）在一次新闻发布会上说，到目前为止，华盛顿已经撤离了4500名美国公民及其家人；距离总统拜登规定的8月31日美军撤离的最后期限只有几天了。

布林肯说，当美国的疏散工作开始时，根据美国的分析，在阿富汗有多达6000名美国公民想要离开。他说，在过去24小时内，官员们与其中500名留守人员进行了直接接触，并提供了如何安全抵达喀布尔机场的具体指示。

他说：“对于我们剩下的大约1000名联系人，他们可能是寻求离开阿富汗的美国人，我们正在积极地通过多种沟通渠道，每天多次与他们联系。”这些数字不包括绿卡持有人，即那些被授权在美国生活和工作的人。

拜登的政府连日来一直无法提供一个具体数字，说明迄今为止撤离的美国人和仍在阿富汗的美国人的人数。布林肯在提供数字的同时提醒说，这些数字可能每小时都在变化。布林肯说：“从这份大约1000人的名单中，我们相信积极寻求援助以离开阿富汗的美国人的数量更少，很可能大大低于此。”

布林肯也表示，在迄今为止撤离的超过8万2000人当中，有45%至46%为妇女和儿童。他重申，帮助想要离开阿富汗的人没有期限，美国人和其他人都是如此。他说，华盛顿将会利用一切外交和经济援助工具，确保想离开的人即使在8月31日之后也能离开。但他未说明美国将如何在没有美军在阿富汗的情况下协助人们离开。