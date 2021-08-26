比利时从阿富汗撤离逾千人 荷兰发生反移民示威

（早报讯）比利时从阿富汗撤离的人员已超千人，但比方担心喀布尔机场的“撤离通道”8月27日就将关闭；同日荷兰警方证实，荷兰当局为阿富汗撤离人员设立的一家安置中心遭遇反移民示威。

《比利时时报》周三（25日）援引比利时国防部长德唐德的话说，自8月20日启动代号“红风筝”的撤离行动，比利时国防部调派的3架C-130运输机往返喀布尔机场和巴基斯坦首都伊斯兰堡，迄今已从阿富汗撤离1110多人。她说，比利时、荷兰和丹麦正在伊斯兰堡共用一处“中转枢纽”，也在“共享”撤离飞机，即如果还有空座，荷兰和丹麦公民或通过两国撤离资格审查的阿富汗公民可登上比利时撤离飞机，反之荷兰撤离飞机也会接纳比利时公民。

德唐德又称，虽然目前撤离行动运转顺利，但时间越发紧迫，因为美方已经表示，8月27日后他们或将关闭喀布尔机场的“撤离通道”，届时喀布尔机场将只供美军撤离人员或装备使用，以便赶在8月31日前完成美国的撤离行动。

另据《布鲁塞尔时报》等媒体报道，当地时间25日上午，两架从伊斯兰堡起飞的包机相继飞抵布鲁塞尔梅尔斯布鲁克军用机场，总计470名从阿富汗撤离的人员入境比利时；与早前入境的撤离人员一样，其后均被送往一处军事基地，接受身份核查及冠病检测。

此外，荷兰警方发言人25日对媒体证实，当地时间24日晚，荷兰当局在东部海尔德兰省哈尔斯坎普军事基地设立的一家安置中心遭遇反移民示威，约250人聚集在基地门口，高喊排外口号，还有人纵火焚烧轮胎。该发言人表示，警方之后将示威人群驱散，现场无人被捕，也无人被处以罚款；25日晚些时候，荷兰外交部长、国防部长等政要纷纷对事件表示谴责。

由于从阿富汗撤离的人员不断增加，荷兰已在北部城市格罗宁根和中部城市宰斯特设立了两家安置中心，哈尔斯坎普安置中心是第三家，可容纳约800人；此前荷兰国防部表示，军方将在东部小城奈梅亨设立第四家安置中心。