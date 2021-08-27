伊国组织宣称对喀布尔袭击负责 至少13名美军身亡

（早报讯）美国中央司令部司令麦肯齐确认，周四（26日）阿富汗首都喀布尔国际机场附近发生的两起自杀式袭击，造成美军12人死亡、15人受伤，另有多名阿富汗平民伤亡。极端组织“伊斯兰国”已宣称对炸弹袭击负责。美国官员过后表示，美军死亡人数已增加至13人。

新华社和法新社综合报道，麦肯齐在五角大楼说，两名据信来自伊国组织的炸弹手先后在喀布尔机场阿贝门（Abbey Gate）附近以及不远处的巴隆酒店（Baron hotel）引爆炸弹。阿贝门附近发生爆炸后，多名伊国武装分子向军方和平民开火。

麦肯齐表示，目前还存在其他针对喀布尔机场的袭击威胁，但美方从阿富汗撤离的行动仍将继续，美军将采取一切措施避免再次发生此类袭击事件。

塔利班发言人穆贾希德同日证实，喀布尔机场外发生两起爆炸，造成13至20人死亡、52人受伤。另据阿富汗卫生官员，两起爆炸造成至少60名阿富汗人死亡、约140人受伤。

监督圣战组织媒体的赛德情报集团（SITE）周四引述伊国组织阿马克新闻社（Amaq）的声明说：炸弹手“今天成功穿透所有安全防御工事”，并在美军的“5米”范围内引爆身上的炸弹腰带。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”，成千上万的外国公民包括美国人员和美国盟友公民，以及曾向西方国家效力的阿富汗人仓促撤离喀布尔，大批人员目前仍聚集在喀布尔机场外等候机会撤离。