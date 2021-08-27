墨西哥大学研制出可中和冠病原始病毒的面罩

（早报讯）墨西哥国立自治大学的研究人员利用银、铜两种金属的纳米层，制造出一种可中和严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病原始毒株）的面罩。

路透社报道，墨西哥国立自治大学周四（26日）通过官方公报发布这项消息，该大学为这款三层抗菌面罩取名SakCu，Sak在玛雅语是指银，而Cu是铜的化学符号。

为测试这款面罩，研究人员提取了墨西哥华雷斯医院阳性病例的冠病病毒飞沫，并把病毒飞沫放在沉积在聚丙烯上的银-铜薄膜。

墨西哥国立自治大学表示，如果病毒载量高，大约过了8小时，超过80%的病毒都会消失。如果病毒载量低，两小时内就不会侦测到任何冠病核糖核酸（RNA）。

墨西哥国立自治大学公报说：“冠病原始毒株与银铜纳米层接触后，其病毒包膜会破裂，其核糖核酸会受损。”

该公报说：“因此，即使人们没有妥善处理使用过的SakCu面罩也不会有问题，因为它已不具有污染性，这与大量被扔掉的口罩是不同的。”

据介绍，SakCu面罩可重复使用，最多可清洗10次且不会失去其杀生物剂特质。

墨西哥国立自治大学没有大规模生产SakCu面罩，目前他们每天有能力生产200个SakCu面罩。

墨西哥国立自治大学的这项研究由该大学的材料研究所主导，尚未经过同侪审查。