喀布尔机场爆炸至少90人死亡 拜登称要袭击者付出代价

阿富汗首都喀布尔的机场外周四（26日）发生两起爆炸。袭击导致至少90人遇难，150人受伤，死者中包括13名美军人员。美国总统拜登警告袭击者，称美国将追捕他们，让他们付出代价。

据BBC报道，美国五角大楼证实，死者中包括13名美军人员，这是自2011年以来美军在阿富汗最致命的一天。

一名塔利班官员表示，死者中至少有28人是该组织成员。

一名塔利班士兵站在喀布尔机场爆炸发生的地方。图中可见一地散落的衣物，墙上还有血迹。（法新社）

圣战组织“伊斯兰国呼罗珊分支”（Islamic State Khorasan; 缩写ISIS-K）宣称对袭击事件负责。该组织自称是极端组织“伊斯兰国”（IS）在中亚和南亚的分支。

美国总统拜登在白宫发表讲话，他警告袭击者称，“我们将追捕你们，让你们付出代价”，他称美国将继续完成撤军行动。

拜登说，美国人“为所有在这次恶性袭击中失去亲人，包括孩子的阿富汗家庭感到心痛”。

“我们不会原谅，也不会忘记。我们会抓到你，让你付出代价，”他说道。

他暗示袭击者可能是在塔利班快速攻下喀布尔期间打开的监狱。

拜登强调，美国“不会被恐怖分子吓倒”。他同时表示，美国将继续进行撤离任务。

拜登强调，美国“不会被恐怖分子吓倒”。他称美国将继续进行撤离任务。（彭博社）

阿富汗机场的两次爆炸发生在当地时间下午18时许，现场冒出大量浓烟，在整个市区上空弥漫。

第一次袭击的目标是喀布尔机场三个入口之一的艾比门（Abbey Gate），美国和英国军队一直在那里负责安排进入机场的人。在爆炸后，附近还传出了枪声。

几分钟后，距离艾比门不远的拜伦酒店（Baron Hotel）也发生了爆炸。该酒店是英国官员用来处理希望前往英国的阿富汗人的场所。

爆炸发生时，各国正在进行撤离的收尾工作，但仍有很多等待撤离的平民。

网上视频显示爆炸现场有许多尸体，还有画面显示伤者被用推车推走。爆炸发生后两个小时，喀布尔的急救医院说他们已经收治来自机场的大约60名伤者。

美国中央司令部司令肯尼斯·麦肯齐（Kenneth MacKenzie）此前证实，有12名美军人员在喀布尔的袭击中丧生，15人受伤。死亡数字后来被更新为13人。据悉死者包括多名海军陆战队员和海军军医。

美国中央司令部司令麦肯齐周四确认，喀布尔机场附近连环炸弹袭击造成美军12人死亡、15人受伤。美国国防部过后表示，美军死亡人数增至13人，另有18名美军受伤。（法新社）

他表示，美国当局认为ISIS-K是袭击的幕后黑手。他称，美国军方正在与塔利班协调并分享信息。美军认为，塔利班已经阻止了一些袭击的发生。

事发后，“伊斯兰国”组织声称对该袭击负责。一份Telegram上发布的声明称，一名自杀式炸弹袭击者在阿富汗人和美国军人中引爆了炸弹背心。

ISIS-K成立于2015年1月，当时正是“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚迅速扩张的巅峰时期。后来，这个自封的哈里发帝国被国际军队击溃和解散。

该组织被指责是近年来一些最严重袭击的罪魁祸首。他们的目标包括女子学校、医院、甚至是产科病房。包括孕妇、婴儿和护士在内的无辜人士被枪杀。

ISIS-K通过“哈卡尼网络”（Haqqani network）与塔利班有接触。“哈卡尼网络”被视为是塔利班旗下一个重要但相对独立的武装组织。

它的人员主要是来自阿富汗和巴基斯坦的圣战分子，但该组织与塔利班存在重大分歧，他们指责塔利班放弃圣战和战场，支持通过谈判达成和平解决方案。

爆炸发生后，多个国家和国际组织领导人发表声明。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）将该事件描述为“可怕的恐怖袭击”。他表示，将“尽可能多的人疏散到安全地带”仍是当务之急。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）发表声明，“以最坚定的态度”谴责恐怖袭击，并“向当地执行撤离行动人员的英雄主义致敬”。

英国外相多米尼克·拉布（Dominic Raab，蓝韬文）誓言，英国“不会让恐怖分子的懦弱行为阻止我们”。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）说，西班牙政府向爆炸中的遇难者表示“衷心的声援”。

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亚政府谴责喀布尔机场爆炸事件是“对无辜和勇敢者的邪恶、蓄意和不人道袭击”。

他特别提及了丧命的美国士兵。“这些勇敢的美国年轻人站在那扇门前保护生命，拯救生命，但在为他人提供自由的道路上失去了自己的生命，”他说道。

塔利班控制喀布尔之后，美国及其盟国开始争分夺秒展开撤侨行动。8月31日是美军全部撤出阿富汗的最后期限。

根据美国官员的数据，目前仍有约5000人在机场等待撤离。到目前为止，已有10.4万名平民从阿富汗撤离，其中包括6.6万名美国人，3.7万名来自盟国和其他国家的人。