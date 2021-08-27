英国处于撤离阿富汗最后阶段 不再接收疏散人员

（早报讯）英国国防部长华莱士说，在关闭处理中心并进入从阿富汗撤离的最后阶段后，除了已经在喀布尔机场内的人员外，英国将不再接受任何其他人员乘坐航班离开。

华莱士周五（27日）告诉英国天空新闻台（Sky News），英国正在为机场内的最后1000人做准备，这些人将在周五起飞，英国将在美国预定的8月31日之前完成撤离。他说，由于武装分子力图表明他们已经迫使西方大国离开阿富汗，机场进一步遭到袭击的威胁将增加。

“显然，我们越接近离开，威胁就会越大。随着我们离开，某些组织，例如伊斯兰国，会声称他们已经驱逐了美国或英国，这种说法总是会发生。”

华莱士说，没有其他人会被叫到机场进行疏散，现在的工作重点是让英国国民和其他已经获准离开的人离开，然后最后的部队“几天后”离开。他说：“令人深感遗憾的是，在这一过程中，并非所有人都能撤离。”他补充说，他认为大约有100至150名英国国民仍在该国，其中一些人是自愿留下来的。

华莱士告诉LBC电台，大约800至1100名与英国合作并有资格离开该国的阿富汗人将无法离开。

英国国防部说，到目前为止，英国已经疏散了1万3700多名英国国民和阿富汗人，这是继1949年柏林空运之后该国空军的第二大空运行动。