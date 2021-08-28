阿末扎希：依斯迈沙比里同意新政府不沿用国盟政府名称

（早报讯）马来西亚巫统主席阿末扎希表示，首相依斯迈沙比里已同意新政府不沿用“国盟政府”的旧名称。

“当今大马”报道，阿末扎希说，新政府是由国阵、国盟、砂盟和沙巴团结党通过宽松的政治合作组成，因此不应该再使用国盟政府的名称。

他说：“政府将使用‘大马一家’和‘大马政府’的名称，不再使用‘国盟政府‘名称。“

阿末扎希周五（27日）深夜发表文告说，巫统召开最高理事会会议，依斯迈沙比里作为巫统副主席出席了会议。

阿末扎希表示，周五晚的会议议决的事项包括依斯迈沙比里同意成立皇家调查委员会，彻查前总检察长汤米托马斯揭露的政治干预司法机构事件。

汤米托马斯今年2月出版回忆录《我的故事——旷野中的正义》，揭露希盟政府执政期间多个政治内幕，引起许多争议。阿末扎希5月表示，将要求巫统部长将此事带到国盟政府，以加速成立皇家委员会。

阿末扎希还在周五晚的文告中表示，巫统最高理事会和依斯迈沙比里都同意遵从国家元首苏丹阿都拉的谕令，寻求跨党派合作，共同解决国家的经济和疫情危机，照顾人民的福祉。

他表示，巫统将全力支持和扶助依斯迈沙比里的施政，并指巫统必须成为体制改革的先锋，这些改革包括落实更有效率的国会、更透明廉洁的施政、政治献金、反跳槽法、调查政治介入司法机构、反贪会、警队等事件。