美国CDC河内分部将强化东南亚公共卫生监督应对新兴疾病

（早报讯）美国官员表示，美国疾病控制与预防中心（CDC）在越南河内开设东南亚分部，旨为促进一个“强大互联的全球网络”，是它在全球建立约8至12个区域办公室的长远愿景之一。

《海峡时报》周六（28日）报道，美国疾控中心首席医疗官沃尔夫在一个电话记者会上说：“在任何地方出现的疾病威胁，都是全球的疾病威胁。”

他说：“我们必须加强全球卫生安全，以便为下一次全球公共卫生危机做好万全的应对准备。”

沃尔夫表示，美国疾控中心河内分部将协助巩固本区域的核心卫生安全能力——包括加强监测、数据使用、实验室科学、劳动力发展以及紧急应变能力等方面。

美国疾控中心东南亚区域主任麦克阿瑟补充说：“过去20年，东南亚及周边国家就出现了多种病毒，包括尼帕（Nipah）、沙斯、禽流感和2019冠状病毒，甚至是曾在南美洲肆虐的兹卡病毒（Zika）也属于亚洲谱系。”

麦克阿瑟说，河内区域办事处将扮演一个协调角色，通过美国疾控中心的方法来协助降低具有大流行潜力的这些新病原体风险，努力从源头着手，一起合作应对未来的任何公共卫生威胁。

他说：“我在河内的团队将参与制定本地区的应对战略和政策。”

他还补充说：“我们在这里可以采取一种鸟瞰视角，通过与本区域合作伙伴进行沟通，我们将能够向位于亚特兰大和华盛顿的领导层要求提供资源。”

不过，他表示，美国疾控中心河内分部的重心还是协助加强本区域的卫生安全伙伴关系，包括双边和区域两方面的合作关系。

美国副总统哈里斯本周早前访问越南时，出席了8月25日美国疾控中心河内区域办公楼的启动仪式。