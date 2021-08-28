鲍威尔：美联储今年或开始缩减购债规模

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔说，如果美国经济发展总体符合预期，美联储在今年开始缩减资产购买计划“可能是适当的”，但加息尚需时日。

新华社报道，鲍威尔周五（27日）以线上形式出席有全球央行会议之称的杰克逊霍尔经济政策论坛时说，美国经济已经朝着物价稳定目标取得“进一步的实质性进展”，在实现充分就业方面也取得明显进展。他和大部分美联储官员一致认为，如果美国经济发展总体符合预期，美联储今年或开始缩减购债规模。

鲍威尔说，美国就业市场7月强劲增长等信号显示，近期美国经济复苏继续取得进展，但德尔塔变种冠病病毒的传播对复苏构成挑战。即使美联储结束当前资产购买计划，其增持的长期证券仍将继续支持宽松的金融环境。

鲍威尔表示，美联储缩减资产购买计划的时机和规模不会成为加息的直接信号，因为加息需要不同且更加严格的条件。在美国经济实现充分就业且通胀达到并在一段时间内适度超过2%之前，美联储不会加息。

美联储在结束7月货币政策例会后宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，同时保持每月至少1200亿美元的资产购买规模。

始于1978年的杰克逊霍尔经济政策论坛每年举办一次，由美国堪萨斯城联邦储备银行主办。与会各国央行行长、美联储官员及学者就美国和全球经济面临的重要问题进行讨论。