对政治操弄感到愤怒 马国青年组织促政府以民为先

（早报讯）马来西亚青年对政治操弄和不断破坏民主进程的政治人物感到愤怒和沮丧，并指这是推动国家前进改革议程的主要障碍，这也是为什么年轻人宁愿上街抗议，把事情掌握在自己手中。

“透视大马”报道，人民团结秘书处（SSR）的莫哈末阿斯拉夫说，虽然他们不能阻止政治人物玩弄政治，但他们可以向政治人物施压。

他说：“我们的政治制度需要马上改革，引入罢免选举机制，以更有意义的方式恢复议会职能等。”

他表示，希盟执政时的改革进度也很缓慢，并认为人民在推动政治改革方面扮演重要角色。

莫哈末阿斯拉夫说，2020年2月，领导希盟的马哈迪辞去首相职务，慕尤丁3月1日宣誓成为第八任首相。不过，在15名巫统议员撤回对慕尤丁的支持后，掌权17个月的慕尤丁也倒台。

依斯迈沙比里8月21日宣誓成为第九任首相，他也是马国2018年全国大选以来的第三任首相。这也意味着2018年被选民踢出局的巫统重返政府体制的最高层。

青年组织——“18岁投票组织”（Undi18）联合创办人伊拉尤斯里说，政府不断更迭导致严重的信任赤字，尤其是民选政府被通过后门交易组建的政府取代。

伊拉尤斯里说：“当缺乏透明度和出现后门交易时，人们对公共机构的信任与信心将被侵蚀。”他说：“我们必须教育自己以推动改革，防止人们对他们的选票失去信心。”

话虽如此，伊拉尤斯里乐观地认为，在依斯迈沙比里的领导下，一切会变得更好。

“我强烈认为，如果这个政府要确立自己的地位及展现诚意，它就需要重开国会和推动改革，让人民知道他们真诚推动改革。”

“18岁投票组织”正在推动政府落实18岁自动登记为选民及投票政策。虽然有关动议7月16日在国会获得通过，但选举委员会以冠病疫情和封锁为由，未启动执行。

大马民主联合阵线（MUDA）联合创办人塔努沙法兰斯认为，人们正在为政党与政治人士之间的权力斗争付出代价。

塔努沙法兰斯说：“很多人，尤其是年轻人，在第14届全国大选期间投入了很多时间与努力，为反对党带来胜利。就因为慕尤丁、（安邦国会议员）祖莱达、（鹅唛国会议员）阿兹敏和其他自私自利的人选择推进自己的政治野心，我们被背叛了。”

她说：“人们正在为这些背叛付出代价，慕尤丁政府在控制疫情方面失败了，不止对经济带来影响，还丢失了许多性命。”

塔努沙法兰斯说，这些背叛和政府的失败，导致年轻人决定把事情掌握在自己手中并参与抗议。

由20个青年团体组成的人民团结秘书处共发起三场抗议活动，即7月3日在社交媒体发起的“举黑旗运动”，鼓励人民通过黑旗展示对政府的不满。

接下来就是7月17日在独立广场发起小规模的抗议活动，以及在7月31日在独立广场附近的静坐抗议。

该组织在8月19日发起悼念2019冠病死者烛光守夜集会，多位人民团结秘书处成员被扣查，共有31人接获2000令吉（约642新元）的罚票。

原定在8月21日举行的抗议活动则因慕尤丁辞职而取消。尽管该组织已通知警方取消这项抗议活动，警方还是申请庭令阻止有关集会，当天在市中心封锁了多条道路。

现在距离第15届全国大选不到20个月，塔努沙希望反对党团结起来并以人民为优先。

“引进更多新鲜面孔及年轻人，为马来西亚带来新的政治品牌。”