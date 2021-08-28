马来西亚新增2万2597冠病确诊病例 连续5天逾2万

文 /
邓开平

发布 / 2021年8月28日 4:20 PM

更新 / 2021年8月28日 4:26 PM

8月1日，马来西亚巴生一名冠病死者的棺木被殡葬人员推进火化炉。（路透社）
8月1日，马来西亚巴生一名冠病死者的棺木被殡葬人员推进火化炉。（路透社）

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（早报讯）马来西亚今日（8月28日）新增2万2597起冠病确诊病例，目前已经连续5天超过2万起。

卫生总监诺希山今日在社交媒体贴文指出，截至中午12时，累计冠病确诊病例达到168万5510起。

他说，今天有8州和1联邦直辖区的新增病例达到四位数，其中，雪兰莪增5814起病例，为增加最多病例的州属。增加第二多病例的州属是沙巴，共增2834起病例。

砂拉越和吉打的新增病例也超过2000起，分别是2427起和2162起。

新增病例达四位数的州属或联邦直辖区有槟城（1920起）、柔佛（1896起）、吉兰丹（1289起）、吉隆坡（1111起）和霹雳（1061起）。

增三位数病例的州属有4个，分别是登嘉楼（739起）、彭亨（579起）、森美兰（345起）与马六甲（269起）。

玻璃市今天增98起，布城48起，纳闽则增5起。

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