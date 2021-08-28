马国首相：阿汉负责疫苗研发 凯利主导抗疫策略

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里指出，所有与疫苗接种计划以及与冠病相关的卫生策略，将交由新任卫生部长凯利全权负责。

他说，至于由前卫生部长阿汉峇峇所率领的科学、工艺及革新部，则将专注在冠病疫苗的研究和开发。

他指出，在过去，冠病疫苗课题是由卫生部和科学、工艺及革新部的部长、秘书长和总监等共同处理，当中可能因为出现不同的意见而面对困难。

依斯迈今日（8月28日）观看陆军的演习后，召开新闻发布会说：“往后，科学、工艺及革新部将注重与生产自己的疫苗，如果泰国可以宣布即将生产自己的疫苗，那么马来西亚也可以这么做。因为冠病已变成地方性疾病，就像骨痛热症一样，因此我们需要疫苗。”

他说，科学、工艺及革新部必须聚焦在生产自己的疫苗上，这是因为马来西亚不能再一直依赖外国供应疫苗，一旦病例增加，疫苗供应可能会面对问题，“如果我们可以生产自己的疫苗，情况就会有所不同。”

针对疫苗接种的最新进展，他指出，他已通过卫生总监诺希山通知卫生部，让尤其是雇佣大量外籍员工的厂商在工厂设立疫苗接种中心，以避免再次发生吉隆坡武吉加里尔国家体育场疫苗接种中心拥挤的事件。

他说，这个事件在社交网站上疯传，引起正在等候接种疫苗人士的不安，因为他们当时并未保持人身距离。

“我们也希望这些厂商能够尽快自行购买疫苗，我们已经通知他们，任何工厂只要有80%的员工完成2剂疫苗接种，就可恢复运作。我相信，购买疫苗的费用远不及他们因工厂长期关闭而面临的损失。”

此外，他也指示诺希山设立更多“得来速”（Drive-Thru）疫苗接种中心，以更简易、无需太高成本且无需让民众排队的情况下，为民众接种疫苗。

询及政府是否有意强制民众接种疫苗，依斯迈指出，若还是有许多人不愿接种疫苗，政府可能会考虑这么做。这是因为担心未接种疫苗者可能将病毒传播给其他人，而政府所要优先考虑的事，就是确保全民的安全。

针对副首相职悬空，他说，这与前首相慕尤丁的模式相似。“刚开始时，慕尤丁（所宣布的内阁）名单也是没有……这是一样的。如果之前没有，但（之后）却有。”

依斯迈昨日宣布新内阁名单时，悬空副首相职，并继续采用慕尤丁之前的“高级部长”模式。