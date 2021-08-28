砂盟未获副首相职 砂民党抨无法捍卫东马权益

（早报讯）马来西亚新首相依斯迈沙比里的内阁阵容不设副首相职位，砂拉越全民团结党（PSB）批评，砂拉越政党联盟（GPS）无法争取副首相职，再次证明砂盟无法捍卫东马权益。

砂民党今天发文告抨击，砂拉越首长及砂盟主席阿邦佐哈里虽然自言要捍卫砂拉越的权益，但事实并非如此。因此，砂民党呼吁，砂拉越民众面对现实。

“我们都记得，砂盟领袖多次提到，他们的砂拉越国会议员将会受委为副首相。”

“过去一周，砂拉越民众屏息以待，期待和祈祷来自砂拉越的执政党国会议员，将能够出任那个职位。这是完美的时机，因为砂拉越正准备下一届选举。一旦砂拉越议员当上副首相，将会成为砂盟的筹码。可惜，事实并非如此。”

依斯迈的新内阁阵容维持前朝慕尤丁内阁的班底，内阁没有副首相，但维持4名高级部长。来自砂盟的法迪拉维持出任高级部长，并掌管工程部。

砂民党指出，砂盟身为砂拉越国阵的前身，虽然宣称要争取砂拉越失去的权益，但砂盟领袖过去58年来习惯屈从于联邦政府，只会对联邦领袖唯唯诺诺。它列举多个例子说明砂盟领袖与联邦的屈从关系。例如，砂盟曾经支持联邦宪法第1（2）条文，导致砂拉越的地位从“邦”降至“联邦州属”；制定《1974年石油发展法令》，允许联邦政府完全拥有砂拉越的石油和天然气资源。

砂民党也提到，联邦政府之前将那个特别委员会评估修正《1963年马来西亚协议》的报告列为官方机密，说明砂盟从未成功夺回砂拉越丧失的权益。“砂拉越人民现今饱受各种艰辛，尤其是乡区人民，这是砂盟失败的直接结果。”

另一方面，阿邦佐哈里表示，砂盟对新内阁阵容没有异议。“对砂拉越而言，重要是有一个稳定的政府，通过国家疫苗接种计划继续努力对抗冠病疫情。”