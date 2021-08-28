马国抗疫表现不佳 抗疫韧性排行榜垫底

（早报讯）彭博社最新公布8月份的抗疫韧性排行榜（Covid Resilience Ranking）显示，马来西亚在全球53个经济体中，排在第53最后一名。换言之，在全球冠病疫情期间，马国恢复正常生活的表现垫底。

报告指出，马国即使已有将近过半人口接种疫苗，但当地过去一个月的抗疫表现不佳，在每10万人口中平均激增1793起病例，明显的已趋于更糟情况，是全球比例最高的经济体之一。

不过马国在其他方面的表现还可以，包括死亡率连续三个月维持在1.1%、死亡人口（每100万人有450人死亡）及14%的呈阳率。马国目前的接种率为49.4%，在53个经济体中高于平均值。

彭博社自去年11月起每月对各经济体的抗疫表现进行排名。马国的最高排名为今年1月的第16名，但从今年4月开始，马国的排位持续下滑，更从今年6月的第51名逐步掉至7月第52名。除了马来西亚，其他东南亚国家也排在后面，包括泰国（第49名）、越南（第50名）、印度尼西亚（第51名）及菲律宾（第52名）。

新西兰原本排第三名，但在暴发德尔塔变种病毒后，该国采取封城措施，造成排名爆跌至第29名。

在前10名排行榜中，欧洲国家占据九个位置，并以挪威居首。唯一非欧洲国家是新加坡，从上个月第11名晋升第8名。