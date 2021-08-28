日本两男接种莫德纳疫苗后亡 涉现异物批次疫苗

（早报讯）日本厚生劳动部周六表示，两名约30多岁男子本月接种第二剂莫德纳冠病疫苗后数天内死亡，死因仍在调查，暂未知是否和疫苗有关。

负责日本销售莫德纳的武田药品工业（Takeda）日前表示，收到接种中心报告称未开封的疫苗瓶内发现异物，日本当局随即停用其中三个批次的163万剂莫德纳疫苗。而上述两名死者所接种的莫德纳疫苗，便是来自停用批次。

另外，日本自卫队中央医院早前针对有民众申诉，接种莫德纳疫苗后手臂出现一片红肿痒的副作用，对4万名已施打莫德纳疫苗的民众进行大规模调查后发现，每18人中就有1人出现这种症状，其中有83%都是女性。不过，参与调查的医生指出，这种症状一般上并不严重，民众无须过于担忧，千万不要错过接种疫苗的机会。

日本放送协会（NHK）报导，自卫队中央医院负责在东京大手町大规模接种中心实施莫德纳疫苗接种，该院日前公布了“莫德纳手臂”的最新调查报告。报告中针对7月1日起一周内接种莫德纳疫苗的4万2017名长者进行分析，发现共有2369人出现手臂大片泛红肿痒的情形；意即每18人中，就有一人有莫德纳手臂，占5.6%，其中83%都是女性。

根据调查，“莫德纳手臂”最早是在接种首剂疫苗的4天后出现，也有21天后才出现症状的案例，大多数会在施打后一周出现。这种症状多数在四到八天便完全消失。

自卫队佐世保医院医官田村格表示，莫德纳手臂好发于女性与年轻族群，由于症状较轻微，因此即使发生了也可以继续接种第二剂疫苗，无须过于担心。