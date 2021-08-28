喀布尔机场爆炸已致170人死亡 机场恢复撤离航班

（早报讯）据媒体28日转述阿富汗媒体“赫拉特时报”消息，喀布尔机场附近爆炸袭击造成的死亡人数已经上升至170人，其中包括至少13名美军，另有约150人受伤。这是最近10年美军在阿富汗遭受的最惨重的一次损失。

另据英国媒体27日报道，有三名英国人在此次袭击事件中死亡，两名英国人受伤。

美国国防部发言人柯比27日称，美方情报显示，喀布尔国际机场未来极有可能遭遇更多的恐怖袭击。柯比还表示，美军正在采取多项措施以应对可能发生的恐袭，比如增加机场周边的巡逻班次、封锁周边道路，直到8月31日美军完成撤军任务。

在喀布尔机场附近26日发生爆炸袭击事件后，27日机场已恢复撤离航班。尽管袭击风险仍然存在，但是在27日当天还是有许多民众聚集在机场附近。

美国驻阿富汗大使馆警告称，由于存在安全威胁，停留在喀布尔机场各出入口大门的美国人应立即离开，并督促在阿美国人应避免前往喀布尔机场。

另一方面，26日爆炸袭击发生后，喀布尔机场及其附近的安保措施进一步升级。美国和北约方面为撤离人员提供了专门的接送车辆，以求最大程度降低遭遇恐袭的风险。塔利班方面也加强了机场周边地区的安保工作，对部分道路实施管制，以引导人流和交通远离机场。