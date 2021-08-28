从柔佛入境者人数众多 居家隔离须7天前呈申请

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山说，由于从柔佛国际入境处进入马国的人数众多，因此在家进行强制隔离的申请将由柔佛州卫生局处理，且最迟必须在抵马的7天前提交申请。

他今日（8月28日）发文告说，在家隔离的申请可提呈至cprcjknj@moh.gov.my。同时，入境者最迟也必须在出发的3天前进行聚合酶链反应（RT-PCR）检测。

他指出，当局将会根据申请作出风险评估。若入境者符合以下条件，则在家隔离的申请将被考虑：

一、公民或非公民入境者在马国必须拥有住所（包括永久居民、马来西亚第二家园计划（MM2H）者和员工）；

二、聚合酶链反应冠病检测结果为阴性；

三、入境者已接种完整冠病疫苗；

四、住家或住所适合隔离。

诺希山说，完成冠病疫苗接种者的定义为：

一、施打需要接种两剂疫苗（如辉瑞、阿斯利康、莫德纳和国药）的人士，必须是在接种了次剂疫苗的14天之后；或

二、施打只需一剂疫苗（如康生或康希诺）的人士，必须是在接种的28天之后。

他说，不符合在家进行强制隔离的人士，必须在政府于宪报颁布的隔离中心进行隔离，费用自行承担。“所有入境者在抵达国际入境处时，须再次进行健康评估和聚合酶链反应检测。

诺希山说，若入境者出现轻微症状，必须进行冠病检测、抗原快速检测（RTK-Ag）或聚合酶链反应检测。“若抗原快速检测结果呈阳性，缓冲液（Buffer Solution）将被送往实验室进行PCR检测。此入境者将被允许居家隔离，并将根据检测结果决定进一步行动。”

他说，出现中度或严重症状者将被转介至传染性疾病医药专家，并根据专家的健康评估与结果决定下一步行动。

他指出，从所有国家抵马的入境者都必须强制隔离14天。然而，若入境者在隔离第14天所进行的检测结果显示出风险，则必须延长隔离7天，即总共21天。

“此延长的隔离将在同样的住所、住家或隔离中心进行。”