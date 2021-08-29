美国再次在喀布尔发动无人机袭击

（早报讯）美国官员说，美国部队周日（29日）在喀布尔发动了一次无人机袭击，目标是一名乘坐汽车的自杀炸弹袭击者。据悉，这名自杀袭击者的攻击目标是喀布尔国际机场。

路透社报道，这是自喀布尔机场本周四（27日）遭受袭击以来，美国部队在阿富汗进行的第二次袭击。一名美国官员说，周日的袭击是由一架从阿富汗境外驾驶的无人驾驶飞机进行，袭击后的二次爆炸表明目标携带了“大量的易燃爆炸物品”。

目击者称，机场附近发生了爆炸，电视画面也显示黑烟在机场附近升空。目前没有关于人员伤亡的即时消息。

美国总统拜登周六（28日）说，当地的局势仍然非常危险，而在未来24-36小时内，极有可能发生另一次武装分子袭击。美国官员曾表示，他们特别担心美军撤离阿富汗时，伊斯兰国组织在当地的分支机构会袭击机场，尤其是火箭弹和车载爆炸物的威胁。

据报道，喀布尔机场周四的自杀式炸弹袭击造成近200名阿富汗人和13名美国军人身亡，是美军近10年来在阿富汗伤亡最致命的一次事故。

伊国组织的阿富汗分支“呼罗珊省伊斯兰国”（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）随后承认这次恐袭是他们所为。美国总统拜登当天誓言，必让袭击者付出代价，并下令国防部制定反击计划。