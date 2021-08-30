4级飓风登陆路易斯安那 穿越美国危险化工走廊

（早报讯）来势汹汹的4级飓风“艾达”星期天（29日）在美国路易斯安那州登陆。

法新社报道，美国国家飓风中心说，“艾达”（Ida）以时速150英里（约241.4公里）的最强持续风力，于新加坡时间周一（30日）凌晨零时55分直捣路易斯安那福琼港（Port Fourchon）一带。福琼港位于新奥尔良以南约160公里。

美国总统拜登在听取风灾的简报后说，这是“一场危及生命的风暴”，“将持续肆虐并摧毁它所接触的一切”。 拜登敦促处在风暴路径的人们立即离家避难并听取官方发布的预警。

路州的Entergy网站显示，路州超过50万居民的电力已被切断。当局已向新奥尔良市中心发布山洪预警。

另据彭博社，“艾达”正在穿过路州一片被冠以“癌症巷弄”（Cancer Alley）的危险化工走廊，令人担忧会发生环境灾难。

根据新奥尔良《皮卡优恩时报》网站发布的美国环境保护署有毒化学品排放清单分析报告，路州约三分之二的有毒化学品工业设施都处在这股飓风的路径上。预计风暴将冲向590个生产或储存危险化学材料的厂房。

2005年8月新奥尔良遭遇毁灭性的卡特里娜飓风（Hurricane Katrina），16年前那场风灾夺走约1800条人命。