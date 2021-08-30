日本厚生劳动部指冲绳县莫得纳疫苗质量没问题

（早报讯）日本厚生劳动部表示，冲绳县的莫德纳冠病疫苗质量没有问题。冲绳县市民已从周一（30日）起恢复接种莫得纳疫苗。

共同社报道，日本厚生劳动部说，冲绳当局8月27日及28日发现装填了莫得纳疫苗的注射器和刺过针头的疫苗瓶中有黑点及粉色异物。针头刺入前均确认瓶中没有异物。

厚生劳动部星期天公布调查结果说，很可能是注射器针头刺破疫苗瓶的橡胶塞时，部分剥离的橡胶碎片混入瓶中。

有意见认为，负责施打疫苗的人员把注射器针头斜向刺入或者边转边刺时，针头边缘令部分橡胶剥落。厚生劳动部事先已提醒他们，注射器的针头必须笔直刺入。粉色异物的大小无法通过针孔，而注射器生产商将会展开详细调查。

莫德纳疫苗在日本的销售和流通由武田药品工业公司负责。日本厚生劳动部听取该公司的调查报告后，认为“没必要暂停该批次莫得纳疫苗的接种”。

厚生劳动部还表示，即使橡胶碎片进入体内也已经过杀菌，且因为是肌肉注射，不会阻塞血管，“安全方面没有大问题”。

那霸市受暂停接种的影响，8月28日及29日共有超过1500人未能如愿接种。群马县29日也发现原计划使用的莫德纳疫苗似有黑点异物，武田药品将展开调查。

冲绳县发现异物的莫得纳疫苗为“3005293”批次，与8月26日在茨城、埼玉、东京、岐阜、爱知五个都县的接种会场发现有异物、被暂停使用的批次不同。要求暂停使用的批次中，部分疫苗瓶内发现疑似金属片异物，厚生劳动部正在另行调查。