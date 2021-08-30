新西兰奥克兰将延长封锁两周 文 / 陈慧璋 发布 / 2021年8月30日 2:17 PM 更新 / 2021年8月30日 2:20 PM 新西兰因德尔塔变种冠病病毒引发的新疫情至今累计确诊病例达到562起，其中547起出现在奥克兰，15起出现在首都惠灵顿。图为奥克兰高速公路车辆绝迹，人们都被禁足在家。（法新社） 字体大小: 小 中 大 （早报讯）新西兰最大城市奥克兰的4级封锁措施将再延长两周。4级封锁为新西兰最高的封锁等级。 路透社报道，新西兰总理阿德恩在周一（30日）记者会上说，与奥克兰一起实施4级封锁的北地大区将下调至3级封锁。这项措施将从周四午夜开始生效。 北地大区位于新西兰最北端，与奥克兰边境地区相接壤。 新西兰当局周一通报新增冠病确诊病例53起，全部新病例都是出现在奥克兰。 新西兰因德尔塔变种冠病病毒引发的新疫情至今累计确诊病例达到562起，其中547起出现在奥克兰，15起出现在首都惠灵顿。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新西兰 奥克兰 封锁 德尔塔变种病毒 美国CDC顾问小组一致推荐接种辉瑞冠病疫苗 美国：参与诺瓦瓦克斯疫苗临床试验两周后可视为完成接种