马来西亚新增1万9268冠病确诊 连续两天呈下降趋势

（早报讯）马来西亚今日（8月30日）新增1万9268起冠病确诊病例，连续两天呈下降趋势，而雪兰莪及吉隆坡各占3567起及672起病例，写下本月最低纪录。

卫生总监诺希山在社交媒体发文说，共有8个州属的新增病例达到四位数，其中雪兰莪继续成为增加病例最多的州属。新增第二多的州属是沙巴，共增2310起病例，接着是柔佛（2265起）、吉打（2084起）、砂拉越（2028起）、槟城（1780起）、吉兰丹（1308起）、霹雳（1144起）、森美兰（269起）、马六甲（395起）、彭亨（788起）、登嘉楼（544起）、布城（41起）、玻璃市（71起）及纳闽（2起）。

他说，截至今日中午12时，累计冠病确诊病例达到172万5357起。

另一方面，诺希山也捎来好消息，随着巴生谷（雪隆）完成冠病疫苗接种率提高，医院的加护病房（ICU）重症患者人数有下降趋势，雪隆疫情开始显露正面迹象，尤其是雪州双溪毛糯医院的第四和第五阶段重症患者入院人数逐渐减少。

他说：“让我们努力确保自己和符合接种资格的挚爱家人完成接种，以降低染重症入院、住进ICU和因冠病死亡的风险。”

他呼吁民众保护自己和大家，遵守防疫指南，即完成接种、戴口罩（最好戴双重口罩和面罩）、保持人身距离、避免3S（拥挤、狭窄的环境和近距离交谈）、勤洗手，共同防范和遏止疫情蔓延。